"بقايا إنسان".. فيديو صادم لمعتقل فلسطيني في حالة مزرية بعد خروجه من سجن النقب

وتابع نادي الأسير: "في ضوء العدوان على المعتقلين، يواصل الاحتلال التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية الشهر الجاري إلى ما لا يقل عن 3380، من بينهم نساء وأطفال، ويخضع جميعهم إلى محاكمات صورية وشكلية تحت ذريعة وجود ملف سري، علمًا بأن المئات من المعتقلين الإداريين هم من المرضى، كما أن الغالبية العظمى منهم هم من المعتقلين السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال".