"السيلفي الأخير".. كيف مات هذا الشاب الإيطالي بسبب هذه الصورة

ولكن وفقًا للتقارير، فقد أسقط مازيتو هاتفه المحمول، من أعلى القمة، ليسقط هو كذلك من أعلى 200 متر؛ بينما كان يحاول الإمساك به؛ حسب "سكاي نيوز عربية".