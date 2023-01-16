فيديو مرعب.. كاميرا تلتقط مشهد "رضيع المسدس" والشرطة تتحرك سريعًا

لحظاتٌ مرعبة وثّقتها كاميرا مراقبة في أحد المباني بولاية إنديانا الأمريكية، أظهرت رضيعًا لا يزال يرتدي الحفاض، وهو يحمل مسدسًا محشوًّا بالرصاص، ويتجول به في ممر بين الشقق، مُصَوبًا إياه في مختلف الاتجاهات، ونحو وجهه، وسحب الزناد.