ثورة في مستقبل تناول الوجبات.. "تذوق الطعام عن بُعد"

اقتراح آخر قدّمه التقرير هو أنه يمكن استخدام الواقع الافتراضي والمعزز لخداع الأشخاص الذين يبتعدون عن الخضار ليعتقدوا أنهم يأكلون الشوكولاتة أو الحلويات بدلًا من ذلك.