تعود إلى العهد الفينيقي.. شجرة زيتون معمرة في تونس تواصل طرح ثمارها

وقال رئيس جمعية تنمية بلا حدود في الهوارية "أمين بالكحلة": إن الجفاف وتقلب المناخ أثّرا على الشجرة على مرّ السنين، وتسبّبا في تقلص إنتاجها؛ حيث كانت تنتج منذ 15 سنة نحو نصف طن من الزيتون، ويستخرج منه نحو 600 كيلوغرام من زيت الزيتون، بينما لم يصل الإنتاج في السنة الماضية إلا إلى 250 كيلوغرامًا من الزيت، وأوقات لم تنتج فيها الشجرة أي شيء.