"معركة ذات الجدران".. لماذا تَسبب هذا الفيديو في السخرية من الجيش الإسرائيلي؟

وأظهر الفيديو الجنود مرارًا وهم يطلقون النار في أجزاء مختلفة من المدرسة؛ لكن مشاهد عدة في الفيديو بيّنت إطلاق الأعيرة النارية في أكثر من مرة على جدران بالمدرسة؛ وهو ما جعل المغردين الذين شاهدوا الفيديو على منصة "إكس" يسخرون منه، فعلقوا على الفيديو بأنه "موقعة الحيطان العالمية"، و"وجه لوجه مع الجدار".