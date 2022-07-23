تجاوز بيل غيتس.. ملياردير هندي يصبح رابع أغنياء العالم

ووفقًا لبيانات المؤشر: ارتفع صافي ثروة أداني - الذي أسس أعماله على التجارة الزراعية والفحم والموانئ - إلى 112.5 مليار دولار؛ حيث تعتبر ثروته مرتفعة منذ بداية العام الجاري بحوالي 36 مليار دولار.