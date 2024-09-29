ارتفاع غير مسبوق.. مصر تشهد زيادة كبيرة في أحكام الخلع وتراجعًا في حالات الطلاق

كشفت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر؛ عن وجود ارتفاع كبير في أحكام طلاق "الخلع" بنسبة 81.3% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
وبحسب "روسيا اليوم": فقد بلغ عددُ أحكام الخلع نحوَ 8,684 حكمًا من إجمالي 10,683 حكمًا قضائيًّا نهائيًّا تم إصدارها في العام نفسه.
على الرغم من هذا الارتفاع في أحكام الخلع، شهد إجمالي حالات الطلاق بين المصريين انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.6%؛ حيث بلغت 265,606 حالات طلاق في 2023، مقارنةً بـ269,834 حالة في عام 2022.
وأشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى أنّ أحكام الخلع تمثّل نسبة 3.3% من إجمالي حالات الطلاق في البلاد. يُذكر أن طلاق الخلع يتم بحكم قضائي من محكمة الأسرة، عندما تسعى الزوجة لإنهاء العلاقة الزوجية دون موافقة الزوج.
من ناحية أخرى كانت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية بين 25 و30 عامًا، بينما سُجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية التي تتجاوز 75 عامًا.