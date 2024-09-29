ارتفاع غير مسبوق.. مصر تشهد زيادة كبيرة في أحكام الخلع وتراجعًا في حالات الطلاق

على الرغم من هذا الارتفاع في أحكام الخلع، شهد إجمالي حالات الطلاق بين المصريين انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.6%؛ حيث بلغت 265,606 حالات طلاق في 2023، مقارنةً بـ269,834 حالة في عام 2022.