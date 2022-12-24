بينهم صهر ومستشار "ترامب" وآخر مفاجأة.. أبرز المرشحين لقيادة "تويتر" بعد "ماسك"

ومن الأسماء المفاجئة التي أكّد المقرّبون من ماسك أنه طرحها بشكلٍ جدي لتولي المنصب بدلاً عنه قبل استبعاده من القائمة هو إدوارد سنودن؛ عميل سابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية قبل أن يصبح أحد أهم المطلوبين لأمريكا بتهمة تسريب مواد سرية تضر بالأمن القومي الأمريكي، ويعيش سنودن في المنفى بروسيا.