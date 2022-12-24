بينهم صهر ومستشار "ترامب" وآخر مفاجأة.. أبرز المرشحين لقيادة "تويتر" بعد "ماسك"

ذكرت مصادر مقرّبة من إيلون ماسك؛ مالك "تويتر"، أن التنبؤ بالشخصية التي ستتولى منصب المدير التنفيذي بالشركة عقب نتيجة الاستفتاء الأخير ليس أمراً سهلاً، خاصة أن "ماسك" من الشخصيات التي يمكنها أن تغيّر رأيها وجميع الخطط في آخر اللحظات.
المصادر المطلعة أشارت إلى عدة أسماء وضعها إيلون ماسك؛ ضمن قائمة المرشحين، من أبرزهم جاريد كوشنر؛ صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وظهر إيلون وكوشنر سوياً في ستاد لوسيل بقطر، خلال نهائي كأس العالم ٢٠٢٢ بين الأرجنتين وفرنسا.
ومن الشخصيات المرشحة كذلك للمنصب ديفيد ماركوس؛ وهو أحد المقرّبين من ماسك بشكلٍ كبيرٍ ومن أوائل رواد التكنولوجيا الذين احتضنوا العملات المشفرة، وعمل كذلك في مجلس إدارة كوين بيس الخاصة بالعملات المشفرة، وكان مديراً تنفيذياً رفيع المستوى في شركة ميتا.
والشخصية الثالثة هو سريرام كريشان؛ مهندس برمجة أمريكي من أصول هندية وكان مسؤولاً رفيع المستوى في تويتر وإحدى الشخصيات المقرّبة من إيلون ماسك؛ ويلتقيان بشكلٍ مستمر لمناقشة بعض التطويرات الخاصة بتويتر رغم أن كريشان غادر منصبه العام الماضي.
وعمل سريرام كريشان سابقاً مسؤولاً رفيع المستوى في شركة تويتر وموظفاً في ميتا ومايكروسوفت، ويملك قناة على يوتيوب بمشاركة زوجته.
ومن الأسماء المفاجئة التي أكّد المقرّبون من ماسك أنه طرحها بشكلٍ جدي لتولي المنصب بدلاً عنه قبل استبعاده من القائمة هو إدوارد سنودن؛ عميل سابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية قبل أن يصبح أحد أهم المطلوبين لأمريكا بتهمة تسريب مواد سرية تضر بالأمن القومي الأمريكي، ويعيش سنودن في المنفى بروسيا.