23 مفقوداً في غرق قارب قبالة شواطئ فلوريدا جراء الإعصار "إيان"

أعلنت الشرطة الأمريكية، أمس الأربعاء، غرق قارب يقل مهاجرين قبالة شواطئ ولاية فلوريدا، جراء الإعصار إيان، وفقاً لسبوتنيك.
وتفصيلاً، نقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤول في الشرطة أن الحادث أسفر عن فقدان 23 شخصاً، بينما نجا 4 آخرون.
وقال والتر سلوسار كبير ضباط الدوريات في ميامي: "إن 4 مهاجرين كوبيين سبحوا إلى الشاطئ بعد أن غرق قاربهم بسبب سوء الأحوال الجوية".
واشتدت قوة الإعصار "إيان" ليصبح عاصفة من الفئة الرابعة، وهو في طريقه نحو ولاية فلوريدا الأمريكية.
وأثار الإعصار حالة من الفزع بين سكان ساحل فلوريدا المطل على خليج المكسيك، الذين فروا إلى الملاجئ مع اقترابه.
وشهدت الأطراف الجنوبية للولاية رياحاً عاتية قبل ساعات من الموعد المتوقع لوصول الإعصار إلى اليابسة.
وضرب الإعصار كوبا، الثلاثاء، وترك الدولة الجزيرة دون كهرباء بالكامل.