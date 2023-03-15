"عمى الوجوه".. دراسة حديثة تكشف تأثيرًا جديدًا لفيروس كورونا

وتفصيلاً، كشفت دراسة أمريكية حديثة تأثيرًا غير متوقع لفيروس كورونا على بعض المصابين، حيث أظهرت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة دارموث الأمريكية في ولاية نيو هامشير، فإن بعض الأشخاص الذين يصابون بمرض "كوفيد 19" قد يعانون اضطرابًا صحيًا يعرف باسم "عمى الوجوه".