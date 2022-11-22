252 قتيلًا بينهم أطفال انهارت مدارسهم.. حصيلة كارثية لزلزال إندونيسيا حتى الآن

ولإندونيسيا تاريخ من الزلازل المدمرة، ففي عام 2004، تسبب زلزال قوته 9.1 درجة قبالة جزيرة سومطرة في شمال إندونيسيا في حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" ضربت 14 دولة، مما أسفر عن مقتل 226 ألف شخص على طول ساحل المحيط الهندي، أكثر من نصفهم في إندونيسيا.