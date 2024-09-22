"السيطرة على الأمراض": أفريقيا تحتاج 10 ملايين‎ ‎جرعة لقاح لاحتواء تفشي ‏‏"جدري القردة"

ولفت إلى أن هناك عدة تحديات تواجه الجهود الأفريقية لاحتواء هذا الوباء، ومنها ضعف ‏النظم الصحية في القارة، ونقص الأدوية واللقاحات المصنعة محليًا إلى جانب الصعوبات اللوجيستية، ‏مشددًا على أن وضع وباء "جدري القردة" في القارة ما زال مقلقًا لاسيما مع تسجيل أكثر من 2500 ‏حالة إصابة بالمرض أسبوعيًا ونحو 50 حالة وفاة أيضًا خلال الفترة ذاتها‎.‎