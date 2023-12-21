700 مليون إصابة بـ"كوفيد-19" على مستوى العالم

كشف موقع الإحصاء العالمي "وورلد ميتر" عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) عالميًّا إلى 700 مليون حالة حتى صباح اليوم الخميس 21 ديسمبر الجاري، منذ بداية انتشار الفيروس في مطلع 2020.
ووصل عدد حالات الوفاة إلى حوالى 6 ملايين و960 ألف حالة على مستوى العالم، مع زيادة تُقَدر بنحو 50 ألف حالة خلال الأربعة أشهر الأخيرة.
وتظل الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة قائمة الإصابات بفيروس كورونا؛ حيث تجاوزت حالات الإصابة 109 ملايين حالة، وتأتي بعدها الهند بأكثر من 45 مليون حالة، وفي الوقت نفسه يبلغ عدد الحالات المعلنة في الصين 503 آلاف حالة إصابة، و5.272 حالة وفاة منذ بداية انتشار كوفيد-19 في مطلع عام 2020.