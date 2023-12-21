700 مليون إصابة بـ"كوفيد-19" على مستوى العالم

وتظل الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة قائمة الإصابات بفيروس كورونا؛ حيث تجاوزت حالات الإصابة 109 ملايين حالة، وتأتي بعدها الهند بأكثر من 45 مليون حالة، وفي الوقت نفسه يبلغ عدد الحالات المعلنة في الصين 503 آلاف حالة إصابة، و5.272 حالة وفاة منذ بداية انتشار كوفيد-19 في مطلع عام 2020.