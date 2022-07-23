مع انتشار متحورات "أوميكرون".. "الصحة العالمية" تحدّث الاستراتيجية العالمية للقاحات "كورونا"

وأوضحت المنظمة أنه خلال العام الأول من التلقيح أنقذت لقاحات "كوفيد-19" حياة نحو ٢٠ مليون شخص؛ حيث تم إعطاء أكثر من ١٢ مليار جرعة لقاح على مستوى العالم؛ ما أدى إلى تلقيح نحو ٦٠٪؜ من السكان في المتوسط، مشيرةً إلى أن ٢٨٪؜ فقط من السكان الأكبر سنًّا و٣٧٪؜ من العاملين الصحيين في البلدان منخفضة الدخل قد تلقّوا حتى الآن التطعيمات الأولية، فيما كانت ٢٧ دولة لم تبدأ بعد في برامج الجرعات المعززة التي تهدف إلى تقليل الوفيات والإصابات بالمرض الشديد وحماية النظم الصحية والاقتصادات.