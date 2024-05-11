صور لم ترها من قبل: ناطحات سحاب وطرق منظمة وحياة حديثة.. هنا كوريا الشمالية

يكتنف كوريا الشمالية الكثير من الغموض والريبة، فلا معلومات عنها، ولا صور تصلنا منها إلا القليل، ولا نعرف عنها إلا عزلتها الطويلة التي فرضتها على نفسها، أو فرضت عليها منذ تقسيم الكوريتين إلى جنوبية وشمالية عقب انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية عام 1945م.
وما يصلنا عن كوريا الشمالية على الرغم من قلته، إلا أنه ينحصر في الحديث عن أسلحتها، وتجاربها العسكرية والنووية، وتهديدها لجيرانها، أو أحاديث سلبية عن زعيمها كيم جونج أون، فجل الدعاية الإعلامية عنها سلبية بلا شك، وتصلنا غالبًا عبر وسائل الإعلام الغربية.
وعلى الرغم من تلك الدعاية السلبية، فجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وهو الاسم الرسمي للبلاد، لديها ما يمكن الحديث عنه غير ما يُنشر عنها، فمجموعة الصور التي نشرتها وكالة "رويترز" تمنحك لمحة عن العمران في كوريا الشمالية، ومدى حداثة العمارة في البلاد.
وبحسب ما نشرته شبكة "CNN" في وقتٍ سابق، فهناك تزايد للإنفاق على البنية التحتية سنويًا في كوريا الشمالية بنسبة نحو 10 % منذ العام 2014، الأمر الذي أدى إلى توفر الكثير من الفرص للمهندسين المعماريين الذين يريدون عرض مواهبهم بالتصميم في البلد الآسيوي.
كما يقوم طلاب الهندسة المعمارية الدوليون بزيارة كوريا الشمالية لمدة 10 أيام للعمل مع الطلاب والمعماريين المحليين؛ لخلق أساليب تصميم مختلفة في مجال التنمية الحضرية، وفقًا للشبكة الأمريكية.
ويمكنك من خلال هذه الصور التي تعد نادرة للدولة المنعزلة، مشاهدة المباني العملاقة وناطحات السحاب في العاصمة بيونج يانج، والشوارع والطرق المخططة والمصممة على الطرق الحديثة، والبنية التحتية الجيدة، كما يمكن رؤية المباني والبيوت بألوان طلاء مبهجة، والأضواء الساطعة للشوارع، فالصور واللقطات تكشف عن حياة حديثة متمدنة، وتنمية حضرية على مستوى عالٍ - على غير ما يُشاع - تعيشها كوريا الشمالية.