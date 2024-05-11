صور لم ترها من قبل: ناطحات سحاب وطرق منظمة وحياة حديثة.. هنا كوريا الشمالية

ويمكنك من خلال هذه الصور التي تعد نادرة للدولة المنعزلة، مشاهدة المباني العملاقة وناطحات السحاب في العاصمة بيونج يانج، والشوارع والطرق المخططة والمصممة على الطرق الحديثة، والبنية التحتية الجيدة، كما يمكن رؤية المباني والبيوت بألوان طلاء مبهجة، والأضواء الساطعة للشوارع، فالصور واللقطات تكشف عن حياة حديثة متمدنة، وتنمية حضرية على مستوى عالٍ - على غير ما يُشاع - تعيشها كوريا الشمالية.