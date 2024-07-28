أولمبياد باريس.. "خطأ جديد" يثير صيحات الاستهجان والضحية "جنوب السودان"

أثار خطأ فني عطّل النشيد الوطني لدولة جنوب السودان في منافسات كرة السلة للرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في باريس، استهجان وصيحات الجماهير.
فمع بدء مباراة اليوم الأحد، ضد بورتوريكو، انقطع النشيد الوطني للدولة الإفريقية، فجأة بعد حوالي 20 ثانية من تشغيل المقطع المسجل، حسب "سكاي نيوز عربية".
ووقف لاعبو جنوب السودان وجماهيرها في حيرة بالبداية؛ ما دفع مشجعي الفريقين داخل ملعب "بيير موروا" في مدينة ليل، إلى إطلاق صيحات استهجان.
ثم بدأوا في التصفيق، كما وقف لاعبو جنوب السودان وأيديهم على قلوبهم في انتظار تسوية المشكلة، وفعل لاعبو بورتوريكو الشيء نفسه تضامنًا.
فيما أعيد تشغيل المقطع المسجل، بعد نحو ثلاث دقائق، وسط تصفيق من الجماهير، وعندما انتهى تشغيل النشيد الوطني، احتضن لاعبو جنوب السودان بعضهم، واستعدوا لانطلاق المباراة.
وتأهل جنوب السودان لدورة الألعاب الأوليمبية في باريس للمرة الأولى العام الماضي، بعد انفصاله عن السودان عام 2011.
ومنذ بدء فعاليات أولمبياد باريس قبل نحو ثلاثة أيام، توالت الأخطاء المشابهة الناجمة عن سوء التنظيم.
ففي اليوم الأول، رفع حراس الحفل العلم الأولمبي، بشكل معكوس في ساحة تروكاديرو قرب برج إيفل.
بينما أعربت كوريا الجنوبية عن انزعاجها؛ بسبب تقديم وفدها الرياضي بحفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس، الجمعة، على أنه وفد كوريا الشمالية، مطالبةً القائمين على الحدث بتقديم ضمانات لعدم تكرار هذا الخطأ.