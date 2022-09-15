فيديو مرعب.. شاهد ثعبانًا يهاجم امرأة في تايلاند
كشف فيديو مرعب عن اللحظة التي قفز فيها ثعبان ضخم على امرأة في تايلاند، غارسًا أنيابه في قدمها، مما دفعها للدخول في معركة سريعة؛ للتخلص من الوحش وأنيابه.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن الحادث وقع يوم 12 سبتمبر الجاري، داخل مبنى إدارة الحدائق الوطنية والحياة البرية في العاصمة التايلاندية بانكوك.
ويظهر شريط فيديو التقطته كاميرات المراقبة بالمبنى، ثلاث نساء تايلانديات يسرن في ممر بأحد المباني الحكومية، حتى تقترب إحداهن من عربة تروللي صغيرة في جانب الممر.
وفجأة ينقضّ ثعبان ضخم على المرأة، ويغرس أنيابه بقوة في حذائها الخفيف، ثم في قدمها، حتى يجرحها.
لكن المرأة لا تستسلم، بل تدخل في معركة حياة أو موت مع الوحش، محاولةً تخليص قدمها من أنيابه، فتضرب بقدمها الثعبان، حتى تتمكّن من التخلص منه في النهاية، بينما كان زميلاتها يتراجعن مبتعدات في رعب وذهول مما يحدث.
وشوهدت المرأة في وقت لاحق وهي تتلوى من الألم، وتبتعد عن مكان الهجوم داخل المبنى.
وتُظهر صور التقطت بعد الحادث، أن المرأة أصيبت بجروح عميقة في قدمها من أنياب الثعبان.
وقد اعتبر البعض أن الثعبان ربما هرب من أحد صناديق الحياة البرية في المبنى، لكن متحدثًا باسم الحكومة نفى ذلك، مشيرًا إلى أن الثعبان ربما تسلل إلى داخل المبنى: إننا في خضم العواصف الموسمية بين شهري يونيو وأكتوبر، والتي تتسبب بفيضانات واسعة النطاق في تايلاند، تتعرض المناطق السكنية في العاصمة بانكوك لغزو من حيوانات الحياة البرية، ولا سيما الثعابين والكوبرا.