فيديو مرعب.. شاهد ثعبانًا يهاجم امرأة في تايلاند

وقد اعتبر البعض أن الثعبان ربما هرب من أحد صناديق الحياة البرية في المبنى، لكن متحدثًا باسم الحكومة نفى ذلك، مشيرًا إلى أن الثعبان ربما تسلل إلى داخل المبنى: إننا في خضم العواصف الموسمية بين شهري يونيو وأكتوبر، والتي تتسبب بفيضانات واسعة النطاق في تايلاند، تتعرض المناطق السكنية في العاصمة بانكوك لغزو من حيوانات الحياة البرية، ولا سيما الثعابين والكوبرا.