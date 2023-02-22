وُلدت تحت الأنقاض.. الرضيعة عفراء تجد مَن يتكفّل بها

وقال: "هذه الطفلة هي ذكرى لأبيها وأمها وأخوتها“ الذين قضوا، مضيفًا ”صارت واحدة من بناتي، من أولادي، وربما أغلى حتى من أولادي“، مشددًا على أن والد الرضيعة ”كان أعز الناس لي وابن عمي وجاري“.