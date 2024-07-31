خرج للبحث عن هاتفه في الغابة.. شاهد النهاية المأساوية لرحلة البحث!

ويحذّر "بينيت": "في ظلام الليل، إذا لم يكن لديك مصباح يدوي جيد، فمن السهل جدًّا السقوط في حفرة عن طريق الخطأ، أو السقوط من منحدر.. الغابات ليست مكانًا لطيفًا إذا لم يكن لديك مصباح يدوي".