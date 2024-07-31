خرج للبحث عن هاتفه في الغابة.. شاهد النهاية المأساوية لرحلة البحث!
هل تُخاطر بحياتك بحثًا عن هاتفك الجوال إذا فقدته في مكان خطر؟
كاد رجل من ولاية جورجيا الأمريكية يدفع حياته ثمنًا، عندما سقط في بئر سحيق بغابة قريبة من منزله، أثناء البحث عن هاتفه المحمول بالغابة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الخميس الماضي في غابة "هارتمان" بمقاطعة "كوب" في ولاية جورجيا، حين ظل الشخص -الذي لم يتم الكشف عن اسمه- محاصرًا لمدة ثماني ساعات داخل بئر عمقه 50 قدمًا (أكثر من 15 مترًا)؛ بينما كان رجال الإنقاذ يبحثون عنه.
واختفى الأب بعد أن غامر بالخروج إلى الغابة ليلًا لمحاولة استعادة هاتفه المفقود.
وحسب صحيفة "يو. إس. إيه. توداي" خرج الرجل من منزله وتوجه إلى الغابة؛ حيث تعقب جواله باستخدام هاتف زوجته، وقد ظل على اتصال بأسرته، ولكن بعد الساعة 10 مساءً، انقطع الاتصال دون معرفة مكان تواجده.
وعلى الفور اتصلت عائلته بخدمة الطوارئ، وانطلقت حملة بحث محمومة عنه في الغابة، حتى تم العثور عليه في الساعة 4 صباح يوم الجمعة وتم إنقاذه بعد حوالى ساعتين ونصف الساعة.
وقال ستيفن بينيت، المتحدث باسم خدمات الإطفاء والطوارئ في مقاطعة كوب: "استجابت شرطة (كوب) لنداء استغاثة من الأسرة، وبدأت البحث في الغابة، وتم العثور على سيارة الرجل في الطريق، وبدأت فِرَق الطوارئ في البحث عنه ومناداته باسمه".
وتتبع رجال الإنقاذ صوت صراخ الرجل المحاصر وحددوا مكانه داخل بئر.
وأضاف "بينيت": "وجد أحد الضباط هاتف الزوجة، ثم سمع صوت الرجل وحدد مكانه في قاع البئر".
ويحذّر "بينيت": "في ظلام الليل، إذا لم يكن لديك مصباح يدوي جيد، فمن السهل جدًّا السقوط في حفرة عن طريق الخطأ، أو السقوط من منحدر.. الغابات ليست مكانًا لطيفًا إذا لم يكن لديك مصباح يدوي".
ويقول "بينيت": "هذا الرجل محظوظ لأنه تم العثور عليه في غابة هارتمان الضخمة، فقد أكدت سيارته أنه في مكان قريب، ولولا ذلك كان من الصعب البحث عنه والعثور عليه".
ويُظهر مقطع فيديو درامي اللحظةَ التي تم فيها انتشال الرجل من البئر باستخدام الحبال وحامل ثنائي القوائم. وبشكل معجزة، كان على قيد الحياة وواعيًا وسط عملية الإنقاذ، ثم تم نقله إلى المستشفى، من أجل فحصه.
ولكن هل عثر الرجل على هاتفه؟ لم تشر وسائل الإعلام الأمريكية إلى العثور على الهاتف، ولكن حتى لو عثر عليه، هل يستحق هذا الثمن؟