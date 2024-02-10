هل توافق على هذا الإجراء؟.. شركة طيران تزن الركاب قبل الصعود إلى الطائرة

وبدأت "فين إير" في تنفيذ برنامجها هذا الأسبوع في مطار العاصمة هلسنكي؛ ممّا أثار جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي. وكتب أحد الأشخاص: "لا أعتقد أن هذا تطفّل أو غير ضروري"، معتبرًا أنّه إجراء "مبرر". فيما اعتبر آخرون أنّ الخطوة تأتي ضمن "رهاب السمنة"، وربما تصل إلى حدّ "الإهانة".