أكبر 10 مدن في العالم من حيث عدد السكان.. وطوكيو تتصدّر القائمة

تتوقّع التقديرات الأممية أن يصل عدد سكان العالم إلى أكثر من 10 مليارات نسمة بحلول عام 2080، مما يجعل المدن الكبيرة أكثر ازدحامًا وتحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.
وفي هذا السياق، نشرت مجلة "ساينس فوكس" البريطانية تقريرًا يستعرض أكبر المدن في العالم من حيث عدد السكان، وتبيّن أن معظمها في قارة آسيا.
وجاءت نتائج الدراسة مفاجئة، حيث تصدّرت مدينة طوكيو في اليابان قائمة الأكبر، حيث يقطنها أكثر من 37 مليون نسمة، وتلتها مدينة دلهي في الهند، بعدد سكان يتجاوز 29 مليون نسمة.
وفيما يلي قائمة بأكبر 10 مدن في العالم من حيث عدد السكان:
1. طوكيو، اليابان - 37.4 مليون نسمة.
2. دلهي، الهند - 29.3 مليون نسمة.
3. شنغهاي، الصين - 26.3 مليون نسمة.
4. ساو باولو، البرازيل - 21.8 مليون نسمة.
5. مكسيكو سيتي، المكسيك - 21.6 مليون نسمة.
6. القاهرة، مصر - 20.4 مليون نسمة.
7. دكا، بنغلاديش - 20.2 مليون نسمة.
8. مومباي، الهند - 20.1 مليون نسمة.
9. بكين، الصين - 19.4 مليون نسمة.
10. أوساكا، اليابان - 19.2 مليون نسمة.