أكبر 10 مدن في العالم من حيث عدد السكان.. وطوكيو تتصدّر القائمة

تتوقّع التقديرات الأممية أن يصل عدد سكان العالم إلى أكثر من 10 مليارات نسمة بحلول عام 2080، مما يجعل المدن الكبيرة أكثر ازدحامًا وتحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.