أغرب حيلة من أجل أموال التأمين.. نهاية مأساوية لأمريكي استأجر رجلاً ليقطع ساقيه

وفي معرض حديثه عن القضية، قال توري طومسون، الملازم في مكتب عمدة مقاطعة هاول: "لو أن خنزيرًا هو من فعل ذلك، لكان الأمر أكثر فوضى ودموية، لقد رأيت هذا النوع من الحوادث من قبل، لم يكن الأمر هكذا"، وبالإضافة إلى نظافة موقع الحادث من الدماء، تم العثور على الرجل المسن وقد عصب ساقيه بالقماش وضمد جروحه، وتم العثور على الساقين في دلو مخبأ في مكان مملوء بالإطارات القديمة.