الأردن يسعى لحفظ "ملكية المنسف" في لائحة التراث العالمي غير المادي

وجاءت جهود البعثة الأردنية الدائمة لدى اليونسكو؛ لإدراج طبق المنسف على هذه القائمة الدولية، بعد تنسيق وعمل مشترك وممتد شاركت فيه العديد من الوزارات والجهات الأردنية ذات العلاقة، بعد أن تم اختيار "المنسف" ضمن عدد من الترشيحات الأخرى؛ ليتم اتخاذ القرار بشأن إدراجها في العام 2022 على هذه القائمة.