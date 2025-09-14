ألمانيا.. حريق وحادث سيارة يعطلان حركة القطارات ويحجزان 900 راكباً

تسبب حريق في وحدة إشارات قرب مدينة هانوفر بألمانيا في تعطيل حركة القطارات على خط حيوي يربط هانوفر ببرلين، تلاه حادث سيارة ألحق أضراراً جسيمة بالأسلاك العلوية المشغّلة للقطارات على المسار ذاته.
وفي بلدة كليفيلد القريبة من هانوفر، اصطدم سائق مخمور بحاجز خرساني، ما أدى إلى سقوط سيارته من على جسر نحو القضبان، وتضررت الأسلاك العلوية بشكل كبير، الأمر الذي تسبب في توقف قطار سريع كان على متنه نحو 900 راكب، بينهم 400 من مشجعي كرة القدم.
ورغم عدم وقوع إصابات مباشرة بين الركاب، سجلت عدة حالات طبية طارئة خلال فترة الانتظار الطويلة، أبرزها حالات جفاف.
وقامت فرق الطوارئ وموظفو السكك الحديدية بإخلاء القطار، حيث غادر بعض الركاب سيراً على الأقدام إلى بلدة كليفيلد، بينما نقل آخرون بحافلات إلى محطة هانوفر المركزية، فيما جرى سحب القطار من الخط المتضرر.
وفق "الألمانية"، أشارت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" إلى أن "التخريب" هو السبب المحتمل للحريق في وحدة الإشارات الكهربائية، مؤكدة أن التأخيرات وإلغاء الرحلات ستستمر على الخط المتأثر حتى الانتهاء من إصلاح الأسلاك.
أما السائق المتسبب في الحادث، فقد عُثر عليه في موقع الاصطدام، ورغم انقلاب سيارته واستقرارها على سطحها، لم يصب بجروح خطيرة.