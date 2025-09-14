ألمانيا.. حريق وحادث سيارة يعطلان حركة القطارات ويحجزان 900 راكباً

وفي بلدة كليفيلد القريبة من هانوفر، اصطدم سائق مخمور بحاجز خرساني، ما أدى إلى سقوط سيارته من على جسر نحو القضبان، وتضررت الأسلاك العلوية بشكل كبير، الأمر الذي تسبب في توقف قطار سريع كان على متنه نحو 900 راكب، بينهم 400 من مشجعي كرة القدم.