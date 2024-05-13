بعد إدانته بقتل زوجته بطريقة بشعة.. حُكْم بحق "الوزير السابق" بكازاخستان

أصدرت محكمة كازاخستانية أمس الاثنين حكمًا بالسجن 24 عامًا على وزير اقتصاد سابق بتهمة تعذيب زوجته وقتلها، في قضية سلطت الضوء على العنف الأسري الذي لا يزال موضوعًا شائكًا في البلد الواقع في آسيا الوسطى.