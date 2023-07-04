محمد رمضان يرغب بالغناء مع محمد عبده.. شاهد الرد الصاعق من فنان العرب

وفي سياقٍ آخر، كشف محمد عبده أنّه ليس لديه تاريخ ميلاد معروف، بل تمّ تحديد السنة نسبةً إلى الأحداث المتزامنة مع فترة ولادته. وأكّد الفنان عبده: "تحديد السنة لم يكن سهلاً في الماضي. وعندما غادرت إلى لبنان، كنت أبلغ 14 عاماً، وسافرت لوحدي من دون ولي أمر، فزادوا على عمري 5 سنوات، كي أجتاز السنة القانونية".