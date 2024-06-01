فيديو.. مقتل 20 شخصًا على الأقلّ بينهم أطفال بغرق قارب في أفغانستان

لقي 20 شخصًا على الأقلّ، بينهم أطفال، حتفهم، اليوم السبت؛ جراء غرق قارب كانوا يستقلّونه في أحد أنهر ولاية ننغرهار بشرق البلاد؛ حسبما أفاد مسؤول محلي.