محكمة أوروبية تدين فرنسا لعدم إعادة عائلات مواطنيها "الدواعش" من سوريا

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا، اليوم "الأربعاء"، لعدم إعادة عائلات متشددين من مواطنيها من سوريا، الذين انضموا في السابق إلى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي.
واستنكرت عدم قيام باريس بدراسة طلبات إعادة عائلات المتشدّدين من مواطنيها من سوريا.
ودعت المحكمة باريس إلى إعادة النظر بطلبات المتقدّمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
ويأتي الحكم بعد شهرين على إعادة باريس 35 قاصرًا و16 أمًّا، رغم ترددها منذ فترة طويلة في إعادة مواطنيها الذين غادروا للجهاد في سوريا.
وكانت عائلتان فرنسيتان قد لجأتا إلى هذه المحكمة؛ بسبب احتجاز ابنتيهما مع أطفالهما في مخيّمات في سوريا وعدم تمكنهم من العودة إلى بلدهم.