شعوذة لإيقافه وتحييده.. سحَرة بيرو يربطون دمية نيمار بطقوس الشامان قبل مواجهة البرازيل

وأشار الشامان والتر ألاركون إلى أن هذه الطقوس تهدف إلى التشويش على ذهن نيمار، اللاعب الجديد لنادي الهلال السعودي؛ حتى لا يتمكن من "تحقيق ما يبحث عنه، وهو الأهداف".