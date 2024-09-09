بينهم ملياردير شهير.. تقرير يتوقع ظهور أول 5 تريليونيرات في العالم قريبًا

ويأتي في المركز الخامس الرئيس التنفيذي لشركة "مويت هنسي لوي فيتون"، برنارد أرنو، الذي أشار التقرير إلى أنه سيصبح "تريليونيرًا" في وقت ما في عام 2030، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ.