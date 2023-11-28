سائق وبائع خضروات ورئيس جمهورية.. وظائف غير متوقعة تَقَلدها لاعبو كرة القدم بعد الاعتزال

لعب بوير للعديد من الأندية من بينها ليدز ووست هام ونيوكاسل، وكانت آخر مباراة له عام 2012، ومنذ ذلك الوقت رفض العمل في التدريب أو وسائل الإعلام، وإنما قرر أن يلجأ إلى التسلية التي أحبها طوال حياته المهنية التي استمرت 18 عامًا، وحوّلها إلى عمل تجاري.