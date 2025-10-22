زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جزيرة "رودس" شرق اليونان

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات بمقياس ريختر اليوم جزيرة "رودس" الشرقية اليونانية، ولم ترد أنباء فورية عن إصابات أو أضرار.
وأفاد معهد "الجيوديناميكي" التابع للمرصد الوطني في أثينا بأن الزلزال وقع في الساعة 5:45 صباحًا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بعد 35 كيلومترًا شمال شرق عاصمة الجزيرة، وعلى عمق 30.7 كيلومترًا.
من جانبه، صرح خبير الزلازل إفثيميس ليكاس، بأن الزلزال الذي وقع في منطقة ذات نشاط زلزالي متكرر، لا يدعو للقلق.
يذكر أن اليونان تقع في واحدة من أكثر مناطق العالم نشاطًا زلزاليًا، إلا أن الأضرار الجسيمة أو الخسائر البشرية الناجمة عن الزلازل نادرة.