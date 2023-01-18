لتباطؤ نمو الإيرادات.. "مايكروسوفت" تستغني عن 10 آلاف موظف

ويأتي تخفيض أعداد الموظفين بالشركات التكنولوجية بسبب الانكماش الذي حدث في القطاع، بعد أن تراجع الطلب إلى أوضاع ما قبل الجائحة، والتي شهدت قفزة كبيرة في الطلب على خدمات الحوسبة والخدمات السحابية من قِبل الشركات والحكومات في ظل انتشار فيروس كورونا.