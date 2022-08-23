زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل إندونيسيا ويدفع السكان للفرار من منازلهم

وعلى الرغم من ذلك، لم تبلغ السلطات عن وقوع إصابات أو أضرار على الفور، فيما قدّر المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أنه سيكون هناك احتمال ضئيل لوقوع ضرر على اليابسة في جزيرة سومطرة. ولم يصدر تحذير من حدوث تسونامي.