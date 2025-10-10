لدعم 67 مليون متضرر.. "الصحة العالمية": دعم الصحة النفسية ركيزة أساسية في الأزمات

أكدت منظمة الصحة العالمية أن "لا صحة بدون صحة نفسية"، مشددةً على أهمية دعم الصحة النفسية والاحتياجات النفسية والاجتماعية للأشخاص المتضررين من حالات الطوارئ الإنسانية، وذلك في بيان أصدرته تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية.
وأوضحت الدكتورة ديفورا كاستيل، المديرة بالنيابة لإدارة الأمراض غير المعدية والصحة النفسية بالمنظمة، أن دعم الصحة النفسية ليس خيارًا إضافيًا، بل هو عنصر أساسي في الاستجابة للأزمات، مشيرةً إلى أن أكثر من 67 مليون شخص يعانون من مشاكل نفسية في مناطق الأزمات حول العالم.
وأضاف البيان أن نقص التمويل وصعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية النفسية يفاقمان معاناة المتضررين، ما يستدعي استثمارًا عاجلًا في برامج التأهب وتوفير الرعاية المتكاملة التي تضمن حماية الكرامة وإنقاذ الأرواح.
وقدمت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني صفحة مخصصة للحملة تتضمن رسائل توعوية ومواد تثقيفية ومقاطع فيديو حول الصحة النفسية في حالات الطوارئ الإنسانية.
وفي سياق متصل، كشفت دراسة حديثة عن تصاعد مستويات الضغوط النفسية بين الأطباء والممرضين في أوروبا، حيث يعاني عدد كبير منهم من أفكار انتحارية وسلوكيات إيذاء النفس نتيجة نقص الاستثمار في أنظمة الرعاية الصحية خلال السنوات الأخيرة.