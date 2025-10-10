لدعم 67 مليون متضرر.. "الصحة العالمية": دعم الصحة النفسية ركيزة أساسية في الأزمات

وأوضحت الدكتورة ديفورا كاستيل، المديرة بالنيابة لإدارة الأمراض غير المعدية والصحة النفسية بالمنظمة، أن دعم الصحة النفسية ليس خيارًا إضافيًا، بل هو عنصر أساسي في الاستجابة للأزمات، مشيرةً إلى أن أكثر من 67 مليون شخص يعانون من مشاكل نفسية في مناطق الأزمات حول العالم.