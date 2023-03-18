"يوتيوب" يقرّر إعادة قناة ترامب

اتخذ موقع مشاركة الفيديوهات التابع لشركة "جوجل" الأمريكية "يوتيوب"، إعادة قناة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد تعليقها لمدة عامين.
وأوضح تقرير منشور عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن قرار يوتيوب يأتي بعد قرارات مماثلة متخذة من شركة "ميتا" بإعادة حسابات ترامب في فيسبوك وإنستجرام، علاوة على إعادة حسابه في تويتر.
وقال حساب "يوتيوب" على "تويتر": "بدءًا من اليوم، لم تعد قناة دونالد ترامب مقيدة، ويمكنها تحميل المحتوى من جديد".
وتابع الحساب بقوله: "قمنا بتقييم المخاطر المستمرّة للعنف في العالم الحقيقي بعناية، مع موازنة فرص الناخبين للاستماع على قدم المساواة من المرشحين الوطنيين الرئيسيين في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية".
واستمر قائلًا: "ستظلّ هذه القناة خاضعة لسياساتنا، تمامًا مثل أي قناة أخرى على يوتيوب".
وكان قد تمّ منع قناة ترامب على يوتيوب من نشر أي فيديوهات على المنصة، بعد أيام من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول "الكونغرس" الأمريكي في 6 يناير 2021؛ احتجاجًا على إعلان فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة، وتم اتخاذ إجراءات مماثلة بشأن حساباته على فيسبوك وإنستجرام وتويتر.
بعد هذا القرار بأشهر، أطلق ترامب منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، لكنها لم تحظَ بالشعبية الكبيرة؛ وهو ما يجعله بحاجة لحساباته القديمة، خاصة بعدما أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024.
يمتلك ترامب 2.6 مليون مشترك على قناته في يوتيوب، ونحو 87 مليون متابع على تويتر، و34 مليون متابع على فيسبوك، و23 مليونًا على إنستجرام.