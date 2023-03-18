"يوتيوب" يقرّر إعادة قناة ترامب

وكان قد تمّ منع قناة ترامب على يوتيوب من نشر أي فيديوهات على المنصة، بعد أيام من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول "الكونغرس" الأمريكي في 6 يناير 2021؛ احتجاجًا على إعلان فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة، وتم اتخاذ إجراءات مماثلة بشأن حساباته على فيسبوك وإنستجرام وتويتر.