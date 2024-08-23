غرفة لُطخت بدماء وإعلان بالانتماء لـ"داعش".. رهائن بسجن روسي والفاعل "سجناء"!

وأظهر فيديو أول بثته وسائل إعلام روسية غرفة أرضيتها ملطخة بالدماء، كما أظهر الفيديو على ما يبدو نحو أربعة من حراس السجن محتجزين بعضهم عليهم آثار دماء، إلى جانب رجلين آخرين على الأقل يقفان مع شخص ثالث يتكلم العربية، ثم يعلن الأخير بالروسية الانتماء إلى تنظيم "داعش".