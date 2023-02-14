لعلَّه ينطق.. مشهدٌ مؤثرٌ لمُسِن سوري يدقّق النظرات في رُكامٍ قضى على أخيه وعائلته

وكان قد أعلن الدفاع المدني السوري، إحصائية ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا من تاريخ الإثنين 6 شباط (فبراير) حتى مساء الإثنين 13 شباط (فبراير) 2023، مشيراً إلى أن العدد الكلي للوفيات وصل إلى 2274 شخصاً، فيما تجاوز العدد الكلي للمصابين 12400.