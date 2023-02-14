لعلَّه ينطق.. مشهدٌ مؤثرٌ لمُسِن سوري يدقّق النظرات في رُكامٍ قضى على أخيه وعائلته

بنظراتٍ مؤلمة يعتصرها الحزن، رصدت عدسات الكاميرا صورة لمُسِن سوري يدقّق النظرات في رُكامٍ قضى على أخيه وعائلته.
وكتب الدفاع المدني السوري، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، يقول: "على أنقاض المنازل المدمَّرة في بلدة عزمارين غربي إدلب، ينتظر أبو محمد أن ينطق الرُكام عمَّن تحته علّه يعود بذكرى من أخيه الذي قضى مع عائلته تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال".
وكان قد أعلن الدفاع المدني السوري، إحصائية ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا من تاريخ الإثنين 6 شباط (فبراير) حتى مساء الإثنين 13 شباط (فبراير) 2023، مشيراً إلى أن العدد الكلي للوفيات وصل إلى 2274 شخصاً، فيما تجاوز العدد الكلي للمصابين 12400.
وأظهرت الإحصائية أن عدد الأشخاص المتوفين الذين تمّ انتشالهم بمعرفة الدفاع المدني 2170 شخصاً، وبلغ عدد المصابين الذين استجابت لهم الفرق 2950 حالة.
وأشار "الدفاع المدني" السوري، إلى أن هذه الإحصائية صدرت بعد عمليات مطابقة المعلومات مع أغلب الجهات الطبية التي وصلت إليها وفيات وإصابات الزلزال، وهي قابلة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث.