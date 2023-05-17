قصر معزول.. اكتشاف مخبأ بوتين النووي أسفل مجمع فاخر على البحر الأسود

وكان المعارض الروسي المسجون حاليًا، أليكسي نافالني، قد كشف في وقت سابق عن المجمع الفاخر، الذي يحتوي على كنيس، وقبو نبيذ، وكازينو، وهناك أيضًا حلبة يمارس فيها لعبة الهوكي على الجليد.