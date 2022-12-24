بعيدًا عن مجموعتنا الشمسية.. الصين تبحث عن كواكب أخرى صالحة للعيش فيها

وأشار، وفق "روسيا اليوم"، إلى "أن الصين في السنوات الـ15 القادمة ستنفذ مهمة فضائية لتسليم عينات من كوكب المريخ إلى الأرض، وبحلول عام 2028 بناء الهيكل الأساسي لمحطة دولية على سطح القمر، كما يعمل الخبراء الصينيون أيضًا على تطوير صاروخ فضائي فائق الثقل سيكون قادرًا على نقل ما يصل إلى 150 طنًّا من البضائع إلى المدارات القريبة من الأرض".