لأغرب سبب.. شاهد ما فعلته فتاة من تشيلي بأصابع أخيها!

أقدمت فتاة من تشيلي على جريمة مروعة، حين قطعت أصابع يد أخيها بمنشار كهربائي، بعد شجار نشب بينهما بسبب علبة زبادي.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، ذكر موقع "El.kz"، أن الفتاة التي تبلغ من العمر 19 عامًا استيقظت في الصباح ولم تجد الزبادي الخاص بها في الثلاجة، فنشب شجار بينها وبين أخيها، وبعد جدال متوتر غادرت الفتاة المكان لكنها عادت ليلاً، وحين كان أخوها نائمًا استيقظ على صوت منشار كهربائي ورأى أخته تحاول قطع يده، ورغم محاولته إبعادها عنه إلا أنها تمكنت من قطع اثنين من أصابع يده بالمنشار.
تم اعتقال الفتاة من قبل الشرطة، وذكرت أثناء التحقيقات معها "أنها أقدمت على فعلتها لأن شقيقها كان يأخذ طعامها باستمرار من الثلاجة دون إذن، وقررت معاقبته (عقابًا عادلاً) على سرقاته".