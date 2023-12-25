لأغرب سبب.. شاهد ما فعلته فتاة من تشيلي بأصابع أخيها!

وحسب موقع "روسيا اليوم"، ذكر موقع "El.kz"، أن الفتاة التي تبلغ من العمر 19 عامًا استيقظت في الصباح ولم تجد الزبادي الخاص بها في الثلاجة، فنشب شجار بينها وبين أخيها، وبعد جدال متوتر غادرت الفتاة المكان لكنها عادت ليلاً، وحين كان أخوها نائمًا استيقظ على صوت منشار كهربائي ورأى أخته تحاول قطع يده، ورغم محاولته إبعادها عنه إلا أنها تمكنت من قطع اثنين من أصابع يده بالمنشار.