"كابوس تويتر".. إيلون ماسك يبيع أسهمًا جديدة في "تسلا" بـ3.6 مليار دولار

في الوقت الذي انهارت فيه أسهم شركة السيارات الكهربائية وصناعة الألواح الشمسية "تسلا"، وخسرت أكثر من نصف قيمتها منذ أن كشف مالكها إيلون ماسك لأول مرة في أبريل عن شرائه أسهم "تويتر"، باع "ماسك" أسهمًا أخرى بقيمة 3.58 مليار دولار من أسهم الشركة هذا الأسبوع، لكن لم يكن واضحًا كيف أنفقت العائدات.