سبب غريب وراء اصطيادها.. شاهد سلحفاة نادرة بمحل أسماك في مصر والسلطات تتحرك فورًا

وأشار إلى أن هذه السلحفاة أيضًا تطفو لسطح البحر لتتنفس هواء جويًّا، وهنا يتمكّن بعض الصيادين من اصطيادها، وهي تعيش في البحرين الأحمر والمتوسط، ولكن إطلاقها يجب أن يكون بالعين السخنة في البحر الأحمر؛ لأن هذه منطقة عميقة؛ حتى لا يتمكّن أحد من صيدها مرة أخرى.