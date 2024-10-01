تغريم "كروز" 1.5 مليون دولار بسبب إخفائها معلومات مهمة حول حادث مروع لسيارتها ذاتية القيادة

قررت إدارة السلامة المرورية الوطنية على الطرق السريعة الأمريكية، تغريم شركة "كروز" التابعة لـ"جنرال موتورز" 1.5 مليون دولار، بسبب إخفائها معلومات وتفاصيل مهمة، بشأن حادث مروع تعرضت له السيارة ذاتية القيادة التابعة لها.
وألزمت الإدارةُ الشركةَ الأمريكية بضرورة تقديم تقارير منتظمة، والاجتماع بها ربع سنويًّا، لمعرفة كل التفاصيل الخاصة بمشروعاتها لإنتاج سيارات ذاتية القيادة.
ويرجع سبب هذه العقوبات على "كروز" إلى حادث وقع في أكتوبر 2023؛ حيث صدمت إحدى المركبات ذاتية القيادة للشركة أحد المشاة في سان فرانسيسكو وسحبته وراءها.
وتم تغريم كروز لتقديمها في البداية عدة تقارير غير مكتملة، وطلبت منها الإدارة تفاصيل ما قبل الاصطدام وما بعده؛ ولكن الشركة تقاعست عن تقديم تفاصيل بالغة الأهمية في هذه التقارير.
وترتبط هذه التفاصيل بأن أحد المشاة تم سحبه بواسطة السيارة لمسافة 20 قدمًا، بسرعة حوالى 7 أميال في الساعة؛ مما تسبب في تعرضه لإصابات خطيرة.
كما أن الشركة عند تشغيل مقطع فيديو للحادث خلال اجتماع مع عمدة سان فرانسيسكو ومسؤولي الإدارة الأمريكية؛ تم إخفاء الجزء الذي تم فيه جر الضحية من قِبَل السيارة، وتعلل مسؤولو كروز بـ"مشكلات في الاتصال بالإنترنت".