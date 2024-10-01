تغريم "كروز" 1.5 مليون دولار بسبب إخفائها معلومات مهمة حول حادث مروع لسيارتها ذاتية القيادة

كما أن الشركة عند تشغيل مقطع فيديو للحادث خلال اجتماع مع عمدة سان فرانسيسكو ومسؤولي الإدارة الأمريكية؛ تم إخفاء الجزء الذي تم فيه جر الضحية من قِبَل السيارة، وتعلل مسؤولو كروز بـ"مشكلات في الاتصال بالإنترنت".