تم تصويره من صحراء الإمارات.. مذنب لامع يُشَاهَد في السماء بجهة الغرب

وأوضح المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، في بيانٍ أورده لـ"سبق"، أن هذا المذنب اكتُشف عام 1812، وهو يدور حول الشمس مرة واحدة كل 71 سنة، وسيصل إلى أقرب نقطة من الشمس يوم 21 إبريل 2024م، وسيكون على بعد 117 مليون كم منها، في حين أنه سيكون في أقرب نقطة من الأرض يوم 02 يونيو 2024م، وسيكون على بعد 26 مليون كم منها.