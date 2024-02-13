بالفيديو.. الفيضانات تغلق الشوارع وتعرقل المرور في دبي وتحرك عاجل للسلطات

وأضاف العميد منصور القرقاوي: ما على المواطن سوى الدخول إلى موقع شرطة دبي الإلكتروني، والتقديم على خدمة باقة الشهادات، ثم اختيار خدمة شهادة (لمن يهمه الأمر)، ثم اختيار الكوارث الطبيعية، وإرفاق صور لمركبته المتضررة، وفي غضون يوم عمل، يحصل على شهادة (لمن يهمه الأمر)، وتبلغ قيمة الخدمة إلكترونيًّا 95 درهمًا.