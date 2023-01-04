"البني بديلا للأبيض".. أقمار اصطناعية ترصد "كارثة مناخية" في أوروبا

كشفت صور التقطتها أقمار اصطناعية عن "كارثة مناخية" في جميع أنحاء أوروبا، حيث اختفى اللون الأبيض تقريبًا من قمم الجبال والتلال المفترض أن تكون مغطاة بالجليد في شهر يناير من كل عام، وفقًا لسكاي نيوز عربية .