إطلاق اسم الفلكي "عودة" على أحد الكويكبات بالرمز "2001 RS"

قرر الاتحاد الفلكي الدولي، إطلاق اسم الفلكي المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي في أبو ظبي على أحد الكويكبات الذي كان يطلق عليه الرمز "2001 RS"؛ ليصبح اسمه الآن الكويكب "عودة".
جاء ذلك تقديرًا لجهوده في إنشاء شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك، وللجهود المبذولة في إنشاء وإدارة مرصد الختم الفلكي في صحراء أبو ظبي.
يشار إلى أن شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك، عبارة عن شبكة قام بتأسيسها "عودة" عام 2017م، وتتكون من ثلاث محطات منتشرة في صحراء أبو ظبي، وتقوم بتصوير الشهب التي تظهر في السماء بشكل آلي وتقوم بتحليل مدارات هذه الشهب وتحديد مصدرها، وما زالت تعمل حتى الآن وقد ساهمت باكتشاف 12 زخة شهابية جديدة تم توثيقها من قِبَل الاتحاد الفلكي الدولي.
وقام "عودة" بالمشاركة مع فريق من المهتمين بإنشاء مرصد الختم الفلكي عام 2021م، واستمر تطوير المرصد إلى أن أصبح أول مرصد يعمل بطريقة آلية في المنطقة، وقد ساهم برصد العديد من الظواهر الفلكية المميزة، وقام برصد وتحليل الكويكبات، خاصة المكتشَف منها حديثًا.
جدير بالذكر أن "عودة" له العديد من الأعمال والأبحاث في موضوع رؤية الهلال وحساب مواقيت الصلاة؛ حيث قام عام 1999 بتأسيس المشروع الإسلامي لرصد الأهلّة، والذي يقوم منذ ذلك الحين برصد الأهلة بشكل شهري، ويقوم بنشر النتائج على موقع مركز الفلك الدولي بشكل مستمر، وله جهود حثيثة بتوضيح الحقائق حول رؤية أهلّة بدايات الأشهر الهجرية.
و"عودة" هو عضو في العديد من المؤسسات العربية والعالمية؛ ومنها الجمعية الفلكية الأردنية، والاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وجمعية الإمارات للفلك، ومنظمة الشهب الدولية، والجمعية الأمريكية لرصد النجوم المتغيرة، وهو عضو عامل في الاتحاد الفلكي الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الفلكي الدولي هو أعلى جهة فلكية عالمية وهي المسؤولية عن تسمية الأجرام السماوية، وتضم في أعضائها علماء الفلك وحمَلة شهادة الدكتوراه في علم الفلك أو ما يعادلها.