إطلاق اسم الفلكي "عودة" على أحد الكويكبات بالرمز "2001 RS"

يشار إلى أن شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك، عبارة عن شبكة قام بتأسيسها "عودة" عام 2017م، وتتكون من ثلاث محطات منتشرة في صحراء أبو ظبي، وتقوم بتصوير الشهب التي تظهر في السماء بشكل آلي وتقوم بتحليل مدارات هذه الشهب وتحديد مصدرها، وما زالت تعمل حتى الآن وقد ساهمت باكتشاف 12 زخة شهابية جديدة تم توثيقها من قِبَل الاتحاد الفلكي الدولي.