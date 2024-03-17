يمكن رؤيته لأطول فترة زمنية.. "مركز العجيري" بالكويت: عطارد بدأ رحلة استطالته ويستمر حتى 24 مارس الجاري

وحسب صحيفة "الراي"، قال المركز إن هذه الظاهرة من الظواهر الفلكية الهامة؛ لأنها فرصة رائعة لرصد ورؤية كوكب عطارد من على سطح الأرض لأطول فترة زمنية في السماء، مساءً أعلى الأفق الغربي بعد غروب الشمس؛ وذلك لأن وهج الشمس يطمس كوكب عطارد معظم أيام العام؛ بسبب قُرب مداره من الشمس.