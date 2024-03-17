يمكن رؤيته لأطول فترة زمنية.. "مركز العجيري" بالكويت: عطارد بدأ رحلة استطالته ويستمر حتى 24 مارس الجاري

أعلن مركز العجيري العلمي بالكويت، أن كوكب عطارد بدأ رحلة استطالته اعتبارًا من اليوم الأحد، ليصل إلى أبعد مسافة له عن الشمس يوم 24 مارس الجاري.
وحسب صحيفة "الراي"، قال المركز إن هذه الظاهرة من الظواهر الفلكية الهامة؛ لأنها فرصة رائعة لرصد ورؤية كوكب عطارد من على سطح الأرض لأطول فترة زمنية في السماء، مساءً أعلى الأفق الغربي بعد غروب الشمس؛ وذلك لأن وهج الشمس يطمس كوكب عطارد معظم أيام العام؛ بسبب قُرب مداره من الشمس.
وأضاف: آخر مرة وصل فيها كوكب عطارد لأقصى استطالة له مع الشمس أعلى الأفق الغربي؛ كانت يوم الخميس 10 من شهر أغسطس 2023م؛ بينما سيصل لها من جديد يوم الأحد الموافق 24 من مارس الجاري.
وأوضح أن الاستطالة تُعرف بأنها أقصى زاوية بين مركز الشمس ومركز الكوكب بالنسبة للراصد من على سطح الأرض.
وتابع: سيتمكن الراصدون والهواة في الكويت من رصد كوكب عطارد ورؤيته باستخدام تلسكوب صغير؛ حيث تكون فترة بقائه في السماء حتى غروبه، هي أطول فترة ممكنة.